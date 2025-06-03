ФСБ: в Крыму задержан агент украинских спецслужб с самодельной бомбой

В Крыму задержан житель Феодосии, собравший по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) самодельное взрывное устройство и спрятавший его в тайнике в Севастополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. По данным спецслужбы, мужчина самостоятельно предложил сотрудничество украинским спецслужбам и был завербован представителем СБУ для конфиденциальной работы.
Как установили правоохранительные органы, фигурант получил инструкции через видеосвязь от куратора, после чего изъял заранее подготовленные компоненты из двух тайников на территории Крыма. Затем он собрал самодельное взрывное устройство, содержащее более 1,2 килограмма бризантного взрывчатого вещества. «Изготовленное СВУ злоумышленник заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе г. Севастополя», — отметили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчина заключен под стражу.
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