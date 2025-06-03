Композитор Евгений Дога умер

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Композитор Евгений Дога скончался на 89-ом году жизни.
Композитор Евгений Дога скончался на 89-ом году жизни. Фото:

Создатель легендарного вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога умер. Ему было 88 лет. Информацию о кончине именитого композитора сообщил телеканала «ТСВ Приднестровье».

Евгений Дога написал музыку к более, чем 200 кинокартин. Среди самых известных: «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Королева Марго». Также одну из своих композиций «Мой белый город» Дога посвятил молдавской столице, Кишиневу.

Информация о причинах смерти музыканта пока не сообщается. Дата и место похорон будет известна в ближайшее время.

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Создатель легендарного вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога умер. Ему было 88 лет. Информацию о кончине именитого композитора сообщил телеканала «ТСВ Приднестровье». Евгений Дога написал музыку к более, чем 200 кинокартин. Среди самых известных: «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Королева Марго». Также одну из своих композиций «Мой белый город» Дога посвятил молдавской столице, Кишиневу. Информация о причинах смерти музыканта пока не сообщается. Дата и место похорон будет известна в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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