Композитор Евгений Дога умер

Создатель легендарного вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога умер. Ему было 88 лет. Информацию о кончине именитого композитора сообщил телеканала «ТСВ Приднестровье».
Евгений Дога написал музыку к более, чем 200 кинокартин. Среди самых известных: «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Королева Марго». Также одну из своих композиций «Мой белый город» Дога посвятил молдавской столице, Кишиневу.
Информация о причинах смерти музыканта пока не сообщается. Дата и место похорон будет известна в ближайшее время.
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