NYT: теракт Киева не помешает наступлению российских войск

Недавний теракт Киева, когда беспилотники атаковали аэродромы РФ, не станет препятствием для продолжения наступательных действий России на украинской территории. Об этом пишет The New York Times (NYT).
По утверждению журналистов NYT, единичная атака не приведет к сокращению наступательных действий России на Украине. Представители американских властей также подчеркнули, что ожидают «существенного ответного удара» от российских вооруженных сил.
Минобороны РФ ранее проинформировало, что 1 июня киевские власти осуществили атаки с использованием БПЛА по аэродромам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, нападения на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В результате терактов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, однако все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В Министерстве также подчеркнули, что среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет, а часть причастных к атакам лиц была задержана.
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