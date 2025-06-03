«ВО»: ВС РФ впервые ударили «Кинжалом» по Николаеву

ВКС России впервые применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» по объекту в Николаеве. Об этом сообщили военкоры в telegram-каналах.
«Гиперзвуковая ракета „Кинжал“ с борта истребителя МиГ-31К ВКС России впервые поразила цель в Николаеве», — говорится в сообщении telegram-канала «Военный обозреватель». По информации канала, целью атаки мог быть энергетический объект, который служил целям ВСУ. Официальных комментариев от Министерства обороны РФ на данный момент не поступало.
Ранее источники сообщали о других ударах ВС РФ по территории Украины. В частности, под удар попал штаб Службы безопасности Украины в Сумской области. По имеющимся данным, атаки осуществлялись с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что в результате были поражены высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины.
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