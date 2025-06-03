«Убивать их в утробе матери»: Рогозин рассказал, как не допустить повторной атаки на Иркутскую область

Рогозин: предотвратить удары дронов ВСУ можно только превентивными атаками
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ должны бить по инфраструктуре дронов ВСУ
ВС РФ должны бить по инфраструктуре дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские дроны надо уничтожать еще до их запуска, нанося удары по предприятиям, стартовым площадкам, штабам операторов. Только это предотвратит атаки беспилотников ВСУ на Россию, заявил сенатор и начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин. 

«С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Надо убивать их в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда», — подчеркнул Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул необходимость наносить удары по стартовой инфраструктуре, по позициям операторов, а также по производствам, где создаются беспилотники и их носители. По его словам, такие действия должны осуществляться регулярно и превентивно, чтобы противник не имел возможности восстановить силы.

Атака на Иркутскую область была совершена 1 июня и стала первым случаем ударов БПЛА противника в Сибири. По данным губернатора Игоря Кобзева, запуск беспилотников был совершен с фуры на территории Иркутска. Целью были военные аэродромы ВС РФ. Украинская сторона также подтвердила факт проведения атаки.

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Украинские дроны надо уничтожать еще до их запуска, нанося удары по предприятиям, стартовым площадкам, штабам операторов. Только это предотвратит атаки беспилотников ВСУ на Россию, заявил сенатор и начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.  «С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Надо убивать их в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда», — подчеркнул Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул необходимость наносить удары по стартовой инфраструктуре, по позициям операторов, а также по производствам, где создаются беспилотники и их носители. По его словам, такие действия должны осуществляться регулярно и превентивно, чтобы противник не имел возможности восстановить силы. Атака на Иркутскую область была совершена 1 июня и стала первым случаем ударов БПЛА противника в Сибири. По данным губернатора Игоря Кобзева, запуск беспилотников был совершен с фуры на территории Иркутска. Целью были военные аэродромы ВС РФ. Украинская сторона также подтвердила факт проведения атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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