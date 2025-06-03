Украинские дроны надо уничтожать еще до их запуска, нанося удары по предприятиям, стартовым площадкам, штабам операторов. Только это предотвратит атаки беспилотников ВСУ на Россию, заявил сенатор и начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.
«С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Надо убивать их в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда», — подчеркнул Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он подчеркнул необходимость наносить удары по стартовой инфраструктуре, по позициям операторов, а также по производствам, где создаются беспилотники и их носители. По его словам, такие действия должны осуществляться регулярно и превентивно, чтобы противник не имел возможности восстановить силы.
Атака на Иркутскую область была совершена 1 июня и стала первым случаем ударов БПЛА противника в Сибири. По данным губернатора Игоря Кобзева, запуск беспилотников был совершен с фуры на территории Иркутска. Целью были военные аэродромы ВС РФ. Украинская сторона также подтвердила факт проведения атаки.
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