В каком случае Центробанк может снизить ставку

Экономист Корнеев: ЦБ снизит ставку если реорганизация экономики достигнута
© Служба новостей «URA.RU»
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Центробанк может снизить ставку только на 0,25-0,5 процентных пункта
Центробанк может снизить ставку только на 0,25-0,5 процентных пункта Фото:

Центробанк России может снизить ключевую ставку вплоть до 2%, если сочтет, что структурная реорганизация экономики близка к завершению. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.

«Ожидаемое экспертным финансовым сообществом снижение ставки ЦБ 6 июня в широких пределах, вплоть до 2% может состояться только в том случае, если ЦБ посчитает близким к завершению структурную реорганизацию экономики страны», — заявил Валерий Корнеев в беседе с URA.RU. В случае, если Центробанк и правительство посчитают риски дальнейшей структурной перестройки высокими или поймут, что процесс еще не завершен, снижение ставки 6 июня может быть ограничено 0,25–0,5 процентного пункта.

По словам Корнеева, суть текущей реорганизации заключается в сокращении потребительского сегмента рынка и концентрации ресурсов в секторах производства оборудования и материалов, поддерживаемых государством. Для этого Центробанк использует высокую ставку, ограничивая доступ к кредитам для несубсидируемых отраслей.

Экономист также отметил, что основная цель политики по ключевой ставке заключается именно в трансформации структуры экономики, а не только в борьбе с инфляцией. По его оценке, повышение ставки приводит к росту издержек производителей, что, наоборот, способствует ускорению инфляции. Однако, по мнению Корнеева, руководство страны считает такие издержки оправданными ради долгосрочных изменений в экономической модели, которая за последние десятилетия была ориентирована на выведение прибавочной стоимости за рубеж. Собеседник агентства добавил, что власть и ЦБ пытаются смягчить последствия для потребителей за счет контролируемого укрепления рубля по отношению к иностранным валютам. 

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Центробанк России может снизить ключевую ставку вплоть до 2%, если сочтет, что структурная реорганизация экономики близка к завершению. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев. «Ожидаемое экспертным финансовым сообществом снижение ставки ЦБ 6 июня в широких пределах, вплоть до 2% может состояться только в том случае, если ЦБ посчитает близким к завершению структурную реорганизацию экономики страны», — заявил Валерий Корнеев в беседе с URA.RU. В случае, если Центробанк и правительство посчитают риски дальнейшей структурной перестройки высокими или поймут, что процесс еще не завершен, снижение ставки 6 июня может быть ограничено 0,25–0,5 процентного пункта. По словам Корнеева, суть текущей реорганизации заключается в сокращении потребительского сегмента рынка и концентрации ресурсов в секторах производства оборудования и материалов, поддерживаемых государством. Для этого Центробанк использует высокую ставку, ограничивая доступ к кредитам для несубсидируемых отраслей. Экономист также отметил, что основная цель политики по ключевой ставке заключается именно в трансформации структуры экономики, а не только в борьбе с инфляцией. По его оценке, повышение ставки приводит к росту издержек производителей, что, наоборот, способствует ускорению инфляции. Однако, по мнению Корнеева, руководство страны считает такие издержки оправданными ради долгосрочных изменений в экономической модели, которая за последние десятилетия была ориентирована на выведение прибавочной стоимости за рубеж. Собеседник агентства добавил, что власть и ЦБ пытаются смягчить последствия для потребителей за счет контролируемого укрепления рубля по отношению к иностранным валютам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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