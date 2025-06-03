В каком случае Центробанк может снизить ставку

Центробанк России может снизить ключевую ставку вплоть до 2%, если сочтет, что структурная реорганизация экономики близка к завершению. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.
«Ожидаемое экспертным финансовым сообществом снижение ставки ЦБ 6 июня в широких пределах, вплоть до 2% может состояться только в том случае, если ЦБ посчитает близким к завершению структурную реорганизацию экономики страны», — заявил Валерий Корнеев в беседе с URA.RU. В случае, если Центробанк и правительство посчитают риски дальнейшей структурной перестройки высокими или поймут, что процесс еще не завершен, снижение ставки 6 июня может быть ограничено 0,25–0,5 процентного пункта.
По словам Корнеева, суть текущей реорганизации заключается в сокращении потребительского сегмента рынка и концентрации ресурсов в секторах производства оборудования и материалов, поддерживаемых государством. Для этого Центробанк использует высокую ставку, ограничивая доступ к кредитам для несубсидируемых отраслей.
Экономист также отметил, что основная цель политики по ключевой ставке заключается именно в трансформации структуры экономики, а не только в борьбе с инфляцией. По его оценке, повышение ставки приводит к росту издержек производителей, что, наоборот, способствует ускорению инфляции. Однако, по мнению Корнеева, руководство страны считает такие издержки оправданными ради долгосрочных изменений в экономической модели, которая за последние десятилетия была ориентирована на выведение прибавочной стоимости за рубеж. Собеседник агентства добавил, что власть и ЦБ пытаются смягчить последствия для потребителей за счет контролируемого укрепления рубля по отношению к иностранным валютам.
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