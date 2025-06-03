В Турции массово закрывают гостиницы

В турецкой Анталье временно закрыли 174 гостиницы из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили власти района Муратпаша.
«Второго июня начался процесс опечатывания 174 гостиниц», — сообщили в префектуре района РИА Новости. В январе-феврале 2025 года в районе Муратпаша было проверено 294 гостиницы, имеющих сертификат туристического объекта. Владельцам отелей дали срок до 31 мая для устранения всех выявленных нарушений и получения положительного заключения пожарной службы. Позже этот срок был продлен муниципалитетом еще на 50 дней, однако по состоянию на 31 мая 2025 года процесс устранения недостатков был остановлен.
Власти предупредили, что если владельцы опечатанных гостиниц продолжат принимать гостей, к ним будут применены административные санкции. Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар заявил, что массового кризиса в гостиничной отрасли Турции нет. По его словам, сообщения о якобы четырех тысячах закрытых отелей не соответствуют действительности. В большинстве случаев речь идет о временных мерах и устранении нарушений, а туристам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию у администрации выбранного отеля.
По данным РИА Новости, по всей Турции после январских проверок деятельность была временно приостановлена примерно в 700 гостиницах. Основные причины — несоблюдение требований пожарной безопасности и отсутствие необходимых сертификатов. Меры были приняты после масштабной проверки, инициированной Министерством туризма Турции. Они начались после трагического пожара на курорте в Болу в январе 2025 года.
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