В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

В России предложили законодательно запретить выдачу патентов на работу мигрантам, имеющим судимость. С такой инициативой обратилась в МВД замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева
«Парти „Новые люди“ предлагает <...> введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — говорится в обращении Сарданы Авксентьевой, текст которого передает РИА Новости. По мнению партии «Новые люди», такие меры позволят повысить уровень безопасности в стране и усовершенствовать действующее миграционное законодательство.
В обращении предлагается ввести обязательную проверку наличия судимости при подаче заявлений на патент или разрешение на работу. Для этого можно было бы использовать интегрированные базы данных МВД и международные системы обмена информацией, что позволит повысить оперативность и достоверность проверки. Кроме того, партия предлагает обеспечить правоохранительные органы механизмом оперативного аннулирования уже выданных разрешений в случае, если судимость мигранта выявится после получения им патента.
Как отмечается в документе, такой порядок обеспечит своевременное реагирование на нарушения и предотвратит дальнейшее использование разрешений лицами с криминальным прошлым. Реализация этих предложений, по мнению Авксентьевой, позволит снизить число преступлений, совершаемых иностранцами с судимостью, повысить доверие граждан к миграционной политике России, а также создать дополнительные барьеры для проникновения в страну нелегальных мигрантов и недобросовестных соискателей работы.
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