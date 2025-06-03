В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

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Иностранцев предлагается проверять на судимость как в РФ, так и за рубежом
Иностранцев предлагается проверять на судимость как в РФ, так и за рубежом Фото:

В России предложили законодательно запретить выдачу патентов на работу мигрантам, имеющим судимость. С такой инициативой обратилась в МВД замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева

«Парти „Новые люди“ предлагает <...> введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — говорится в обращении Сарданы Авксентьевой, текст которого передает РИА Новости. По мнению партии «Новые люди», такие меры позволят повысить уровень безопасности в стране и усовершенствовать действующее миграционное законодательство.

В обращении предлагается ввести обязательную проверку наличия судимости при подаче заявлений на патент или разрешение на работу. Для этого можно было бы использовать интегрированные базы данных МВД и международные системы обмена информацией, что позволит повысить оперативность и достоверность проверки. Кроме того, партия предлагает обеспечить правоохранительные органы механизмом оперативного аннулирования уже выданных разрешений в случае, если судимость мигранта выявится после получения им патента.

Как отмечается в документе, такой порядок обеспечит своевременное реагирование на нарушения и предотвратит дальнейшее использование разрешений лицами с криминальным прошлым. Реализация этих предложений, по мнению Авксентьевой, позволит снизить число преступлений, совершаемых иностранцами с судимостью, повысить доверие граждан к миграционной политике России, а также создать дополнительные барьеры для проникновения в страну нелегальных мигрантов и недобросовестных соискателей работы.

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В России предложили законодательно запретить выдачу патентов на работу мигрантам, имеющим судимость. С такой инициативой обратилась в МВД замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева «Парти „Новые люди“ предлагает <...> введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — говорится в обращении Сарданы Авксентьевой, текст которого передает РИА Новости. По мнению партии «Новые люди», такие меры позволят повысить уровень безопасности в стране и усовершенствовать действующее миграционное законодательство. В обращении предлагается ввести обязательную проверку наличия судимости при подаче заявлений на патент или разрешение на работу. Для этого можно было бы использовать интегрированные базы данных МВД и международные системы обмена информацией, что позволит повысить оперативность и достоверность проверки. Кроме того, партия предлагает обеспечить правоохранительные органы механизмом оперативного аннулирования уже выданных разрешений в случае, если судимость мигранта выявится после получения им патента. Как отмечается в документе, такой порядок обеспечит своевременное реагирование на нарушения и предотвратит дальнейшее использование разрешений лицами с криминальным прошлым. Реализация этих предложений, по мнению Авксентьевой, позволит снизить число преступлений, совершаемых иностранцами с судимостью, повысить доверие граждан к миграционной политике России, а также создать дополнительные барьеры для проникновения в страну нелегальных мигрантов и недобросовестных соискателей работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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