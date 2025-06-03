Купили взрывчатку на маркетплейсе: двое мужчин подорвались на самодельной гранате в Люберцах

В Люберцах двое молодых людей пострадали при взрыве самодельной взрывчатки
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время встречи произошла непредвиденная детонация смеси
Во время встречи произошла непредвиденная детонация смеси Фото:

В Люберцах Московской области двое молодых мужчин пострадали при взрыве самодельной взрывчатки. Один из пострадавших приобрел необходимые вещества на маркетплейсе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Один из парней приобрел на маркетплейсе различные компоненты для взрывчатки», — рассказали в органах ТАСС. Молодой человек, заинтересовавшийся процессом самостоятельного производства, приобрел различные химические компоненты и встретился с другом для их смешивания.

Молодые люди сами сделали петарду и хотели взорвать ее на поле, но она сдетонировала по пути. В результате взрыва, по данным источника URA.RU, оба мужчины — 19-летний Кирилл Кудрин и 23-летний Дмитрий Масленников — получили различные травмы. У первого — открытый перелом костей правого предплечья и рваные раны мягких тканей предплечья, у второго — рваные раны мягких тканей предплечья и кисти правой руки. Их госпитализировали в ГБУЗ «Люберецкая ОБ». На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. 

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В Люберцах Московской области двое молодых мужчин пострадали при взрыве самодельной взрывчатки. Один из пострадавших приобрел необходимые вещества на маркетплейсе. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Один из парней приобрел на маркетплейсе различные компоненты для взрывчатки», — рассказали в органах ТАСС. Молодой человек, заинтересовавшийся процессом самостоятельного производства, приобрел различные химические компоненты и встретился с другом для их смешивания. Молодые люди сами сделали петарду и хотели взорвать ее на поле, но она сдетонировала по пути. В результате взрыва, по данным источника URA.RU, оба мужчины — 19-летний Кирилл Кудрин и 23-летний Дмитрий Масленников — получили различные травмы. У первого — открытый перелом костей правого предплечья и рваные раны мягких тканей предплечья, у второго — рваные раны мягких тканей предплечья и кисти правой руки. Их госпитализировали в ГБУЗ «Люберецкая ОБ». На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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