Купили взрывчатку на маркетплейсе: двое мужчин подорвались на самодельной гранате в Люберцах

В Люберцах Московской области двое молодых мужчин пострадали при взрыве самодельной взрывчатки. Один из пострадавших приобрел необходимые вещества на маркетплейсе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Один из парней приобрел на маркетплейсе различные компоненты для взрывчатки», — рассказали в органах ТАСС. Молодой человек, заинтересовавшийся процессом самостоятельного производства, приобрел различные химические компоненты и встретился с другом для их смешивания.
Молодые люди сами сделали петарду и хотели взорвать ее на поле, но она сдетонировала по пути. В результате взрыва, по данным источника URA.RU, оба мужчины — 19-летний Кирилл Кудрин и 23-летний Дмитрий Масленников — получили различные травмы. У первого — открытый перелом костей правого предплечья и рваные раны мягких тканей предплечья, у второго — рваные раны мягких тканей предплечья и кисти правой руки. Их госпитализировали в ГБУЗ «Люберецкая ОБ». На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
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