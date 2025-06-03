Спасатель из ЛНР подорвался на снаряде ВСУ

Сотрудник МЧС Алексей Чернецкий погиб на территории ЛНР в результате взрыва снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины, когда осуществлял ликвидацию природного пожара. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР.
«При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета. В следствии, травмы несовместимые с жизнью получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Погибшему было 37 лет. Трагедия произошла вечером вблизи села Макарово, где вспыхнул пожар сухой травы и лесной подстилки.
Алексей Чернецкий приступил к службе шесть лет назад. У него осталась супруга. Благодаря его профессионализму удалось спасти множество жизней и ликвидировать сотни возгораний.
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