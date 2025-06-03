Спасатель из ЛНР подорвался на снаряде ВСУ

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Подорвавшемуся на снаряде спасателю было 37 лет (архивное фото)
Подорвавшемуся на снаряде спасателю было 37 лет (архивное фото) Фото:

Сотрудник МЧС Алексей Чернецкий погиб на территории ЛНР в результате взрыва снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины, когда осуществлял ликвидацию природного пожара. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР. 

«При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета. В следствии, травмы несовместимые с жизнью получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской», — написало ведомство в своем telegram-канале

Погибшему было 37 лет. Трагедия произошла вечером вблизи села Макарово, где вспыхнул пожар сухой травы и лесной подстилки.

Алексей Чернецкий приступил к службе шесть лет назад. У него осталась супруга. Благодаря его профессионализму удалось спасти множество жизней и ликвидировать сотни возгораний.

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Сотрудник МЧС Алексей Чернецкий погиб на территории ЛНР в результате взрыва снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины, когда осуществлял ликвидацию природного пожара. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР.  «При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета. В следствии, травмы несовместимые с жизнью получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской», — написало ведомство в своем telegram-канале.  Погибшему было 37 лет. Трагедия произошла вечером вблизи села Макарово, где вспыхнул пожар сухой травы и лесной подстилки. Алексей Чернецкий приступил к службе шесть лет назад. У него осталась супруга. Благодаря его профессионализму удалось спасти множество жизней и ликвидировать сотни возгораний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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