Депутат предложил помиловать девятиклассников

В Госдуме рассматривается вопрос отмены ОГЭ
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Депутат отмечает, что подготовка к ОГЭ часто превращается в гонку за баллами
Депутат отмечает, что подготовка к ОГЭ часто превращается в гонку за баллами Фото:

В Государственной Думе РФ рассматривается вопрос об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников. Отказ от ОГЭ может значительно улучшить ситуацию в российском образовании. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Во-первых, отмена ОГЭ позволит значительно снизить колоссальное психологическое давление на учащихся», — заявила Лантратова в интервью радио Sputnik. По ее словам, экзаменационный стресс негативно сказывается на здоровье школьников и мешает объективно оценить их знания. Депутат отмечает, что подготовка к ОГЭ часто превращается в гонку за баллами, а не за реальными знаниями, что снижает качество образования.

Лантратова уверена, что отмена ОГЭ позволит повысить ответственность учителей за объективную оценку знаний учеников в течение всего учебного года. Это создаст условия для формирования более прочных знаний и навыков, а не просто подготовки к одному экзамену. Отказ от ОГЭ, по мнению депутата, поможет также укрепить доверие между учениками, родителями и педагогами.

Лантратова обратила внимание на экономический аспект. Организация ОГЭ требует значительных затрат. Отказ от экзамена позволит направить высвобожденные средства на модернизацию школ, поддержку талантливых детей и развитие новых образовательных программ. Депутат отмечает, что отмена ОГЭ даст возможность школам предлагать более гибкие и индивидуализированные учебные программы. Это позволит учитывать интересы и способности каждого ребенка, а не подгонять всех под единые экзаменационные стандарты.

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В Государственной Думе РФ рассматривается вопрос об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников. Отказ от ОГЭ может значительно улучшить ситуацию в российском образовании. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова. «Во-первых, отмена ОГЭ позволит значительно снизить колоссальное психологическое давление на учащихся», — заявила Лантратова в интервью радио Sputnik. По ее словам, экзаменационный стресс негативно сказывается на здоровье школьников и мешает объективно оценить их знания. Депутат отмечает, что подготовка к ОГЭ часто превращается в гонку за баллами, а не за реальными знаниями, что снижает качество образования. Лантратова уверена, что отмена ОГЭ позволит повысить ответственность учителей за объективную оценку знаний учеников в течение всего учебного года. Это создаст условия для формирования более прочных знаний и навыков, а не просто подготовки к одному экзамену. Отказ от ОГЭ, по мнению депутата, поможет также укрепить доверие между учениками, родителями и педагогами. Лантратова обратила внимание на экономический аспект. Организация ОГЭ требует значительных затрат. Отказ от экзамена позволит направить высвобожденные средства на модернизацию школ, поддержку талантливых детей и развитие новых образовательных программ. Депутат отмечает, что отмена ОГЭ даст возможность школам предлагать более гибкие и индивидуализированные учебные программы. Это позволит учитывать интересы и способности каждого ребенка, а не подгонять всех под единые экзаменационные стандарты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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