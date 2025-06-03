Депутат предложил помиловать девятиклассников

В Государственной Думе РФ рассматривается вопрос об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников. Отказ от ОГЭ может значительно улучшить ситуацию в российском образовании. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.
«Во-первых, отмена ОГЭ позволит значительно снизить колоссальное психологическое давление на учащихся», — заявила Лантратова в интервью радио Sputnik. По ее словам, экзаменационный стресс негативно сказывается на здоровье школьников и мешает объективно оценить их знания. Депутат отмечает, что подготовка к ОГЭ часто превращается в гонку за баллами, а не за реальными знаниями, что снижает качество образования.
Лантратова уверена, что отмена ОГЭ позволит повысить ответственность учителей за объективную оценку знаний учеников в течение всего учебного года. Это создаст условия для формирования более прочных знаний и навыков, а не просто подготовки к одному экзамену. Отказ от ОГЭ, по мнению депутата, поможет также укрепить доверие между учениками, родителями и педагогами.
Лантратова обратила внимание на экономический аспект. Организация ОГЭ требует значительных затрат. Отказ от экзамена позволит направить высвобожденные средства на модернизацию школ, поддержку талантливых детей и развитие новых образовательных программ. Депутат отмечает, что отмена ОГЭ даст возможность школам предлагать более гибкие и индивидуализированные учебные программы. Это позволит учитывать интересы и способности каждого ребенка, а не подгонять всех под единые экзаменационные стандарты.
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