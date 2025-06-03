Президент Бразилии Лула да Силва: Байден считал необходимым уничтожить Россию

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Лула да Силва заявил, что Байден считал необходимым «уничтожить Россию»
Лула да Силва заявил, что Байден считал необходимым «уничтожить Россию» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Джо Байден придерживался позиции о необходимости «уничтожить Россию». Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, западные страны несут часть ответственности за конфликт на Украине.

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — приводит слова президента Бразилии Le Monde.

Ранее сенатор Эрик Шмитт сообщил, что в Штатах 18 июня состоятся слушания, на которых будет рассматриваться вопрос о том, кто фактически осуществлял руководство страной в период ухудшения когнитивных способностей бывшего президента Джо Байдена, пишет RT. Как передает New York Post со ссылкой на фрагмент книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера «Первородный грех» (Original Sin), Байден уже к середине своего срока на посту главы государства перестал помнить имена собственных помощников.

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Бывший президент США Джо Байден придерживался позиции о необходимости «уничтожить Россию». Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, западные страны несут часть ответственности за конфликт на Украине. «Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — приводит слова президента Бразилии Le Monde. Ранее сенатор Эрик Шмитт сообщил, что в Штатах 18 июня состоятся слушания, на которых будет рассматриваться вопрос о том, кто фактически осуществлял руководство страной в период ухудшения когнитивных способностей бывшего президента Джо Байдена, пишет RT. Как передает New York Post со ссылкой на фрагмент книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера «Первородный грех» (Original Sin), Байден уже к середине своего срока на посту главы государства перестал помнить имена собственных помощников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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