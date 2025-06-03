Президент Бразилии Лула да Силва: Байден считал необходимым уничтожить Россию

Бывший президент США Джо Байден придерживался позиции о необходимости «уничтожить Россию». Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, западные страны несут часть ответственности за конфликт на Украине.
«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — приводит слова президента Бразилии Le Monde.
Ранее сенатор Эрик Шмитт сообщил, что в Штатах 18 июня состоятся слушания, на которых будет рассматриваться вопрос о том, кто фактически осуществлял руководство страной в период ухудшения когнитивных способностей бывшего президента Джо Байдена, пишет RT. Как передает New York Post со ссылкой на фрагмент книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера «Первородный грех» (Original Sin), Байден уже к середине своего срока на посту главы государства перестал помнить имена собственных помощников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.