Инфраструктура города Сумы подверглась авиационному удару

Инфраструктурные объекты города Сумы подверглись авиационному удару. Об этом сообщает областная администрация.
«Сегодня, 24 августа, враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра», — указано в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Сумской областной администрации.
Это заявление последовало после сообщений украинских СМИ о ряде взрывов, которые были слышны в Сумах ранее в субботу. Подробности о характере пораженных объектов и возможных жертвах или разрушениях на данный момент не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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