24 августа 2024

Инфраструктура города Сумы подверглась авиационному удару

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумы подверглись удару с воздуха
Сумы подверглись удару с воздуха Фото:

Инфраструктурные объекты города Сумы подверглись авиационному удару. Об этом сообщает областная администрация.

«Сегодня, 24 августа, враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра», — указано в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Сумской областной администрации.

Это заявление последовало после сообщений украинских СМИ о ряде взрывов, которые были слышны в Сумах ранее в субботу. Подробности о характере пораженных объектов и возможных жертвах или разрушениях на данный момент не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Инфраструктурные объекты города Сумы подверглись авиационному удару. Об этом сообщает областная администрация. «Сегодня, 24 августа, враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра», — указано в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Сумской областной администрации. Это заявление последовало после сообщений украинских СМИ о ряде взрывов, которые были слышны в Сумах ранее в субботу. Подробности о характере пораженных объектов и возможных жертвах или разрушениях на данный момент не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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