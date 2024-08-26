Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован

26 августа 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован, передает МЧС России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России. «Пожар на Омском НПЗ ликвидирован», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Отмечается, что завод продолжает работать в штатном режиме. Возгорание произошло днем 26 августа на территории нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ». В результате пострадали семь человек, один скончался. Семье погибшего и пострадавшим сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту возгорания на территории завода по ч.1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России. «Пожар на Омском НПЗ ликвидирован», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Отмечается, что завод продолжает работать в штатном режиме. Возгорание произошло днем 26 августа на территории нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ». В результате пострадали семь человек, один скончался. Семье погибшего и пострадавшим сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту возгорания на территории завода по ч.1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), передает «Царьград».