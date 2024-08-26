Один человек погиб в результате пожара на Омском НПЗ

26 августа 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Один человек скончался в результате пожара на Омском НПЗ, сообщил губернатор области Хоценко Фото: Илья Московец © URA.RU При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «К сожалению, один пострадавший погиб», — написал Хоценко в своем telegram -канале. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Шесть человек удалось спасти, им была оказана медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации они отказались. Днем, 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате чего произошло возгорание на предприятии. Его удалось ликвидировать благодаря работе пожарных служб и средств автоматизированного пожаротушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «К сожалению, один пострадавший погиб», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Шесть человек удалось спасти, им была оказана медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации они отказались. Днем, 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате чего произошло возгорание на предприятии. Его удалось ликвидировать благодаря работе пожарных служб и средств автоматизированного пожаротушения.