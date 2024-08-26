Один человек погиб в результате пожара на Омском НПЗ

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«К сожалению, один пострадавший погиб», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Шесть человек удалось спасти, им была оказана медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации они отказались.
Днем, 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате чего произошло возгорание на предприятии. Его удалось ликвидировать благодаря работе пожарных служб и средств автоматизированного пожаротушения.
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При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «К сожалению, один пострадавший погиб», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Шесть человек удалось спасти, им была оказана медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации они отказались. Днем, 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате чего произошло возгорание на предприятии. Его удалось ликвидировать благодаря работе пожарных служб и средств автоматизированного пожаротушения.