Один человек погиб в результате пожара на Омском НПЗ

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Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле, скорая медицинская помощь
Один человек скончался в результате пожара на Омском НПЗ, сообщил губернатор области Хоценко Фото:

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«К сожалению, один пострадавший погиб», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Шесть человек удалось спасти, им была оказана медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации они отказались.

Днем, 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате чего произошло возгорание на предприятии. Его удалось ликвидировать благодаря работе пожарных служб и средств автоматизированного пожаротушения.

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При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «К сожалению, один пострадавший погиб», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Шесть человек удалось спасти, им была оказана медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации они отказались. Днем, 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате чего произошло возгорание на предприятии. Его удалось ликвидировать благодаря работе пожарных служб и средств автоматизированного пожаротушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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