Промышленный майнинг станет ключом к технологической независимости России

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По прогнозам, развитие майнинга улучшит экономическую ситуацию в ряде регионов страны, в том числе и на Дальнем Востоке
По прогнозам, развитие майнинга улучшит экономическую ситуацию в ряде регионов страны, в том числе и на Дальнем Востоке Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Закон о промышленном майнинге положительно скажется на развитии регионов России. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), проходящем во Владивостоке, сегодня заявил владелец и руководитель крупнейшего в Евразии оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец.

«Майнинг имеет большие плюсы для развития российских регионов, в том числе и на Дальнем Востоке. Здесь есть множество факторов: налоговые отчисления, инвестиции в инфраструктурные проекты и развитие человеческого потенциала. Например, в обучение людей перспективным специальностям. В самое ближайшее время мы запускаем новый Центр обработки данных в Бурятии, большое промышленное предприятие, и работать на нем будут именно местные жители», — подчеркнул Рунец.

У России есть еще одно важное преимущество — это кадровый потенциал. За созданием многих криптовалют стоят разработчики с русскими фамилиями. Отечественные математическая и инженерная школы по-прежнему остаются одними из лучших в мире. Поэтому инвестиции в развитие талантливой российской молодежи позволят РФ занять ведущие позиции в области «сквозных цифровых технологий», таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, системы распределенного реестра.

Кроме того, в условиях санкций первостепенное значение для нашей страны имеют и внешнеэкономические расчеты в криптовалютах, которые закладывают основы технологического и финансового суверенитета России. И именно промышленный майнинг становится фундаментом для достижения этих амбициозных целей. Напомним, экспериментальный правовой режим (ЭПР), который разрешает использование криптовалют в международных расчетах, начал действовать в России с 1 сентября.

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Закон о промышленном майнинге положительно скажется на развитии регионов России. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), проходящем во Владивостоке, сегодня заявил владелец и руководитель крупнейшего в Евразии оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец. «Майнинг имеет большие плюсы для развития российских регионов, в том числе и на Дальнем Востоке. Здесь есть множество факторов: налоговые отчисления, инвестиции в инфраструктурные проекты и развитие человеческого потенциала. Например, в обучение людей перспективным специальностям. В самое ближайшее время мы запускаем новый Центр обработки данных в Бурятии, большое промышленное предприятие, и работать на нем будут именно местные жители», — подчеркнул Рунец. У России есть еще одно важное преимущество — это кадровый потенциал. За созданием многих криптовалют стоят разработчики с русскими фамилиями. Отечественные математическая и инженерная школы по-прежнему остаются одними из лучших в мире. Поэтому инвестиции в развитие талантливой российской молодежи позволят РФ занять ведущие позиции в области «сквозных цифровых технологий», таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, системы распределенного реестра. Кроме того, в условиях санкций первостепенное значение для нашей страны имеют и внешнеэкономические расчеты в криптовалютах, которые закладывают основы технологического и финансового суверенитета России. И именно промышленный майнинг становится фундаментом для достижения этих амбициозных целей. Напомним, экспериментальный правовой режим (ЭПР), который разрешает использование криптовалют в международных расчетах, начал действовать в России с 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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