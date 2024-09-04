Промышленный майнинг станет ключом к технологической независимости России

Закон о промышленном майнинге положительно скажется на развитии регионов России. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), проходящем во Владивостоке, сегодня заявил владелец и руководитель крупнейшего в Евразии оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец.
«Майнинг имеет большие плюсы для развития российских регионов, в том числе и на Дальнем Востоке. Здесь есть множество факторов: налоговые отчисления, инвестиции в инфраструктурные проекты и развитие человеческого потенциала. Например, в обучение людей перспективным специальностям. В самое ближайшее время мы запускаем новый Центр обработки данных в Бурятии, большое промышленное предприятие, и работать на нем будут именно местные жители», — подчеркнул Рунец.
У России есть еще одно важное преимущество — это кадровый потенциал. За созданием многих криптовалют стоят разработчики с русскими фамилиями. Отечественные математическая и инженерная школы по-прежнему остаются одними из лучших в мире. Поэтому инвестиции в развитие талантливой российской молодежи позволят РФ занять ведущие позиции в области «сквозных цифровых технологий», таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, системы распределенного реестра.
Кроме того, в условиях санкций первостепенное значение для нашей страны имеют и внешнеэкономические расчеты в криптовалютах, которые закладывают основы технологического и финансового суверенитета России. И именно промышленный майнинг становится фундаментом для достижения этих амбициозных целей. Напомним, экспериментальный правовой режим (ЭПР), который разрешает использование криптовалют в международных расчетах, начал действовать в России с 1 сентября.
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