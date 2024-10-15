Запад заставляет Украину снизить возраст мобилизации

Лещенко: США требуют Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Возраст мобилизации на Украине на текущий момент составляет 25 лет
Возраст мобилизации на Украине на текущий момент составляет 25 лет Фото:

Представители Демократической и Республиканской партий США требуют от Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

«Раз эта информация выплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики от обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в telegram-канале. Он добавил, что власти Штатов аргументируют такое требование тем, что во время войны во Вьетнаме в США мобилизовали с 19 лет. 

Американские политики отмечают, что для успеха Украины в конфликте с Россией недостаточно западного вооружения. По словам Лещенко, президент Украины Владимир Зеленский пока не принял требование Штатов.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что волна облав сотрудников ТЦК связана с провалом мобилизационной политики Украины, передает 360.ru. Накануне украинские военкомы врывались в развлекательные заведения крупных городов. 

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Представители Демократической и Республиканской партий США требуют от Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. «Раз эта информация выплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики от обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в telegram-канале. Он добавил, что власти Штатов аргументируют такое требование тем, что во время войны во Вьетнаме в США мобилизовали с 19 лет.  Американские политики отмечают, что для успеха Украины в конфликте с Россией недостаточно западного вооружения. По словам Лещенко, президент Украины Владимир Зеленский пока не принял требование Штатов. Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что волна облав сотрудников ТЦК связана с провалом мобилизационной политики Украины, передает 360.ru. Накануне украинские военкомы врывались в развлекательные заведения крупных городов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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