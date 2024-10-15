Запад заставляет Украину снизить возраст мобилизации

Представители Демократической и Республиканской партий США требуют от Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«Раз эта информация выплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики от обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в telegram-канале. Он добавил, что власти Штатов аргументируют такое требование тем, что во время войны во Вьетнаме в США мобилизовали с 19 лет.
Американские политики отмечают, что для успеха Украины в конфликте с Россией недостаточно западного вооружения. По словам Лещенко, президент Украины Владимир Зеленский пока не принял требование Штатов.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что волна облав сотрудников ТЦК связана с провалом мобилизационной политики Украины, передает 360.ru. Накануне украинские военкомы врывались в развлекательные заведения крупных городов.
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