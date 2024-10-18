Прокуроры оценят школьную еду

Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить качество питания школьных столовых
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Сотрудники прокуратуры проверят качество и рацион питания школьников Фото:

Сотрудники прокуратуры проверят качество питания школьных столовых и детских садов. Кроме того, сотрудники ведомства оценят, насколько правильно составлен рацион детей в образовательных учреждениях. Соответствующее поручение дал Генпрокурор России Игорь Краснов.

«К проверке поручено привлечь специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, чтобы оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных и муниципальных детских садов и школ», — сказано в официальном сообщении ведомства.

В прокуратуре объяснили, что раньше сотрудники уже провели ряд проверок к началу нового учебного года. Однако риски нарушения прав учеников школ и воспитанников детсадов, по словам представителей ведомства, остаются высокими. В октябре стало известно о массовом отравлении детей в школьной столовой на Камчатке. На плохое самочувствие пожаловались 20 учеников. Все они были госпитализированы.

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Сотрудники прокуратуры проверят качество питания школьных столовых и детских садов. Кроме того, сотрудники ведомства оценят, насколько правильно составлен рацион детей в образовательных учреждениях. Соответствующее поручение дал Генпрокурор России Игорь Краснов. «К проверке поручено привлечь специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, чтобы оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных и муниципальных детских садов и школ», — сказано в официальном сообщении ведомства. В прокуратуре объяснили, что раньше сотрудники уже провели ряд проверок к началу нового учебного года. Однако риски нарушения прав учеников школ и воспитанников детсадов, по словам представителей ведомства, остаются высокими. В октябре стало известно о массовом отравлении детей в школьной столовой на Камчатке. На плохое самочувствие пожаловались 20 учеников. Все они были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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