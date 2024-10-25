В Чувашии загорелось здание, где производят мебель

Пожар в Чувашии произошел в деревне Лапсары (архивное фото)
В Чувашской Республики произошло возгорание на мебельной фабрике. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15», — говорится в сообщении спецслужб. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные расчеты. В ликвидации огня задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники. Информации о пострадавших и погибших не поступало. О причинах возгорания также неизвестно.
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