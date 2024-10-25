В Чувашии загорелось здание, где производят мебель

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Пожар в Чувашии произошел в деревне Лапсары (архивное фото)
Пожар в Чувашии произошел в деревне Лапсары (архивное фото) Фото:

В Чувашской Республики произошло возгорание на мебельной фабрике. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15», — говорится в сообщении спецслужб. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные расчеты. В ликвидации огня задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники. Информации о пострадавших и погибших не поступало. О причинах возгорания также неизвестно.

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В Чувашской Республики произошло возгорание на мебельной фабрике. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. «Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15», — говорится в сообщении спецслужб. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные расчеты. В ликвидации огня задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники. Информации о пострадавших и погибших не поступало. О причинах возгорания также неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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