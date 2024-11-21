Матрена Зимняя: приметы и традиции на 22 ноября

В народном календаре 22 ноября отмечают Матрену Зимнюю. В этот день люди провожали осень и готовились к зиме, помогали нуждающимся и определяли, какая придет погода. URA.RU рассказывает о приметах и традициях праздника Матрены Зимней.
Приметы и традиции на Матрену Зимнюю
В народе верили, что именно 22 ноября зима начинала свое шествие по Земле. Начиная с Матрены Зимней температура опускалась все сильнее, а снег начинал заметать улицы. Пожилые люди в деревнях говорили: «Зима-то не сама на ноги встает, а ее Матрена ставит».
Поэтому с 22 ноября люди начинали готовиться к зиме. А также помогать тем, кто не может сам утеплиться перед морозами. Поэтому на Матрену Зимнюю было принято делиться одеждой с нуждающимися. Но перед этим все вещи необходимо было хорошо постирать — иначе можно было отдать нищим вместе с одеждой и свою удачу.
А вот если старые и ненужные вещи оставляли дома, то это не сулило ничего хорошего. Такая одежда превращалась в магнит для бед и проблем, которые будут напоминать о себе вновь и вновь.
Чтобы защититься от подступающих морозов, люди готовили себе отвары и чаи из лекарственных растений. Так они и согревались, и укрепляли иммунитет перед суровой зимой.
Приметы на погоду на Матрену Зимнюю
Так как Матрена Зимняя указывала на смену сезонов, за погодой за окном в народе смотрели особо внимательно — ведь по обстановке на улице можно было определить, скоро ли придет суровая зима. Ясная погода подсказывала, что еще несколько недель небо не заволокут тучи. Иней на деревьях с утра говорит о скором похолодании, а утренний туман — к оттепели.
История праздника Матрена Зимняя
В праздник Матрены Зимней вспоминают преподобную Матрону Царьградскую, которая жила в пятом веке в Константинополе. Матрена с юных лет полюбила ходить в храм и молиться. Все больше погружаясь в богоугодную жизнь, Матрена оставила мужа и ребенка и посвятила жизнь служению богу.
Муж оказался против побега жены и попытался остановить Матрену. Чтобы супруг не нашел ее, преподобная отправилась в мужской монастырь. Женщина остригла волосы, взяла себе имя евнуха Вавилы и стала служить в монастыре преподобного Вассиана.
Однако вскоре секрет Матроны вскрылся. Игумену монастыря пришло видение о том, что евнух Вавила — не тот, за кого себя выдает. Тогда он отправил Матрону в соседний город, в женский монастырь, где женщина продолжила свое служение.
На новом месте Матрона начала исцелять людей силой молитвы. Тогда же ее нашел и бывший супруг. Не желая видится с мужем, Матрона тайно отправилась в Иерусалим, а оттуда в Берит, где жила в заброшенном языческом храме. На новом месте преподобная смогла отвратить от язычества. Узнав о смерти мужа, Матрона вернулась в женский монастырь, где служила богу до глубокой старости.
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