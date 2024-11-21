Путин: средств противодействия ракетам «Орешник» не существует

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет средств, способных противостоять новым российским ракетам «Орешник». По его словам, они способны развивать скорость до 10 махов.
«Средств противодействия ракетам „Орешник“ сегодня не существует», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что скорость ракет составляет десять махов.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». Российские военные впервые использовали эту современную систему средней дальности.
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