Лукашенко заявил, что говорил с НАТО об участии КНДР в конфликте на Украине

26 октября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что говорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о якобы участии военных Северной Кореи в украинском конфликте. Белорусский лидер спросил, ищет ли альянс повод для введения своих бойцов на Украину с помощью разговора о ситуации с военными из КНДР. «Я уже спросил (может быть, в шутку) у своего хорошего друга Эрдогана: „Вы [НАТО] о северокорейских военнослужащих говорите (он же член НАТО) для того, чтобы найти повод для ввода натовских войск в Украине?“» — заявил Лукашенко. Его слова передает агентство «БЕЛТА». Ранее замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю прокомментировал ситуацию с якобы отправкой военных страны в Россию. Он отметил, что в таком случае Северная Корея действовала бы согласно международному праву. Кроме того, первый секретарь миссии республики при ООН Ил Ха Ким заявил, что обвинения в отправке военных в РФ в адрес КНДР являются «грязными маневрами» США и их союзников. По его словам, Вашингтон хочет спровоцировать затягивание украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей».