Путин: члены НАТО проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что среди стран НАТО есть заинтересованные в тесном сотрудничестве с БРИКС. Онподчеркнул, что такой интерес может привести к расширению геополитической работы БРИКС.
«Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС», — сказал Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция сессии шла на телеканале «Россия 24».
В своем выступлении российский лидер также уточнил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, что усиливает ее роль в продвижении международного сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что БРИКС демонстрирует пример конструктивного взаимодействия на международной арене в условиях новых вызовов и возможностей.
«Валдай» признан одним из главных международных форумов, на котором происходит взаимодействие между российской и зарубежной интеллектуальными и политическими элитами. В рамках текущего года на мероприятии предстоит рассмотрение темы «Строительство устойчивого мира: на каких принципах? Обеспечение всеобщей безопасности и равных возможностей для развития в XXI веке».
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