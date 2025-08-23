В Казани введены ограничения на полеты

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в аэропорту Казани. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что ограничения приняты в целях безопасности полетов.
Ранее ограничения вводились в аэропортах Санкт-Петербурга, Пензы и Нижнего Новгорода. В Ленобласти средства ПВО сбили несколько беспилотников, URA.RU ведет трансляцию об атаке украинских БПЛА и задержках рейсов.
