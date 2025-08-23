Маркарян заявил, что не согласен с тем, в чем его обвиняют
Задержанный блогер Арсен Маркарян заявил, что попал на территорию России «как любой гражданин». Об этом он заявил в разговоре с журналистами в момент, когда его привезли в отдел.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПротив блогера, унижавшего женщин, возбуждено уголовное дело: кто такой Арсен Маркарян
«Как и любой гражданин», — заявил Маркарян. Его слова приводит РЕН ТВ. Также блогер заявил, что не согласен с тем, в чем его обвиняют.
Ранее сообщалось, что Арсен Маркарян задержан по делу об оскорблении памяти защитников Отечества с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщали в Следственном комитете России.
