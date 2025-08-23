«Как любой гражданин»: блогер Маркарян прокомментировал свой приезд в Россию на фоне задержания. Видео

Блогер Маркарян впервые дал комментарий после задержания
© Служба новостей «URA.RU»
Маркарян заявил, что не согласен с тем, в чем его обвиняют
Маркарян заявил, что не согласен с тем, в чем его обвиняют Фото:

Задержанный блогер Арсен Маркарян заявил, что попал на территорию России «как любой гражданин». Об этом он заявил в разговоре с журналистами в момент, когда его привезли в отдел.

«Как и любой гражданин», — заявил Маркарян. Его слова приводит РЕН ТВ. Также блогер заявил, что не согласен с тем, в чем его обвиняют.

Ранее сообщалось, что Арсен Маркарян задержан по делу об оскорблении памяти защитников Отечества с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщали в Следственном комитете России.


© Служба новостей «URA.RU»
