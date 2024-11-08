На Украине мобилизовали половину таксистов, работающих с Bolt

Более половины водителей такси, которые работают с одним из крупнейших на Украине сервисов Bolt, мобилизовали. Об этом сообщил Сергей Павлик, руководящий одним из подразделений компании.
«Мы оцениваем, и автопарки оценивают, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — рассказал Павлик в беседе с украинским изданием. Он отметил, что эта ситуация распространена. Случаи, когда водитель успевает отработать лишь несколько недель со дня трудоустройства, говорит Павлик, уже не редкость.
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