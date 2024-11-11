Пушилин: ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в ДНР

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Российские войска активно продвигаются по всей линии фронта в ДНР
Российские войска активно продвигаются по всей линии фронта в ДНР Фото:
новость из сюжета
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Российские войска продолжают свое продвижение по всем фронтам. Активные действия ведутся почти по всей линии соприкосновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим продвижение наших подразделений практически на всей линии фронта», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Особое внимание, по его словам, уделяется кураховскому направлению, где акцентируется усилие на освобождении Курахово и дальнейшем продвижении, что позволит снизить артиллерийскую угрозу для Донецка.

Пушилин также отметил эффективность действий российских военных в районе Курахово, где подразделения ВС РФ успешно блокируют возможности снабжения и перемещения украинских войск, фактически окружая город. Эти меры направлены на минимизацию поддержки противника и укрепление позиций российских войск на данном участке фронта.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть Курахово в ДНР, пишет RT. По словам Рогова, в этой части города сейчас идут ожесточенные бои.

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Российские войска продолжают свое продвижение по всем фронтам. Активные действия ведутся почти по всей линии соприкосновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы видим продвижение наших подразделений практически на всей линии фронта», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Особое внимание, по его словам, уделяется кураховскому направлению, где акцентируется усилие на освобождении Курахово и дальнейшем продвижении, что позволит снизить артиллерийскую угрозу для Донецка. Пушилин также отметил эффективность действий российских военных в районе Курахово, где подразделения ВС РФ успешно блокируют возможности снабжения и перемещения украинских войск, фактически окружая город. Эти меры направлены на минимизацию поддержки противника и укрепление позиций российских войск на данном участке фронта. Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть Курахово в ДНР, пишет RT. По словам Рогова, в этой части города сейчас идут ожесточенные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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