Эрдоган обеспокоился после использования ВСУ дальнобойных ракет

Эрдоган заявил, что атаки дальнобойными ракетами могут привести к ядерной войне
Использование ВСУ дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Заявление прозвучало на фоне атаки ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области. Подробнее — в материале URA.RU.
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