Эрдоган обеспокоился после использования ВСУ дальнобойных ракет

Эрдоган: использование ВСУ дальнобойных ракет ведут к ядерному конфликту
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Эрдоган заявил, что атаки дальнобойными ракетами могут привести к ядерной войне
Эрдоган заявил, что атаки дальнобойными ракетами могут привести к ядерной войне Фото:

Использование ВСУ дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Заявление прозвучало на фоне атаки ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области. Подробнее — в материале URA.RU

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Использование ВСУ дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Заявление прозвучало на фоне атаки ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области. Подробнее — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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