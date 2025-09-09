Военблогер Алехин пообещал объяснить видео, где говорит о своей схеме отмывания денег на СВО

Военблогер Алехин, заподозренный в отмывании денег, опубликовал пост
На видеозаписи человек похожий на Алехина рассказывает схему отмывания денег
На видеозаписи человек похожий на Алехина рассказывает схему отмывания денег

Военный блогер Роман Алехин пообещал объяснить обстоятельства появления в сети видеозаписи, на которой мужчина, похожий на него, якобы обсуждает схему отмывания 200 миллионов рублей, предназначенных для помощи военным. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Друзья, дайте хоть видео посмотреть, пока все узнаю со слов журналистов. <...> Ждите, все объясню», — написал блогер.

Ранее ряд telegram-каналов распространили скрытую видеозапись, на которой собеседники говорят о распределении денежных средств, выделяемых бизнесменом на поддержку бойцов СВО. Роман Алехин занимался общественной и благотворительной деятельностью, а также неоднократно выступал с заявлениями в поддержку российских военных.

