Военблогер Алехин пообещал объяснить видео, где говорит о своей схеме отмывания денег на СВО

Военный блогер Роман Алехин пообещал объяснить обстоятельства появления в сети видеозаписи, на которой мужчина, похожий на него, якобы обсуждает схему отмывания 200 миллионов рублей, предназначенных для помощи военным. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Друзья, дайте хоть видео посмотреть, пока все узнаю со слов журналистов. <...> Ждите, все объясню», — написал блогер.
Ранее ряд telegram-каналов распространили скрытую видеозапись, на которой собеседники говорят о распределении денежных средств, выделяемых бизнесменом на поддержку бойцов СВО. Роман Алехин занимался общественной и благотворительной деятельностью, а также неоднократно выступал с заявлениями в поддержку российских военных.
