02 декабря 2024

Мирный план Трампа по Украине создал человек, прошедший несколько войн: биография и взгляды Кита Келлога

Опубликован мирный план Трампа по Украине, получивший название «План Келлога»
© Служба новостей «URA.RU»
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Создатель мирного плана по Украине - опытный военный
Создатель мирного плана по Украине - опытный военный Фото:

В администрации избранного президента США Дональда Трампа создали план по урегулированию конфликта на Украине, получивший название «План Келлога». Чем известен спецпосланник, который разработал эту стратегию, — в материале URA.RU.

Ветеран и опытный стратег

Кит Келлог, 80-летний ветеран вооруженных сил США, служил во Вьетнаме, командовал американскими войсками в операции «Буря в пустыне» и участвовал во вторжении в Панаму. Во время второй войны Келлог некоторое время занимал пост во Временной коалиционной администрации Ирака после свержения Саддама Хусейна.

Уйдя из армии в чине генерал-лейтенанта, Келлог получил пост в американской администрации при Трампе. Он в 2017 году некоторое время был сначала его советником по национальной безопасности, а затем до 2018 года главой аппарата совета по нацбезопасности.

Политические приоритеты Келлога

Келлог известен своими умеренными взглядами на отношения между США и Россией. В своей книге «Война другими методами» он утверждает, что США не обязаны быть противниками России и Китая, подчеркивая необходимость поиска общих интересов. Он считает Китай более значительной угрозой для США, чем Россию, и предлагает рассматривать украинский конфликт в контексте глобальной геополитической борьбы.

Предложения по разрешению конфликта на Украине

В апреле 2024 года Келлог представил план, который предусматривает жесткое давление на Украину для принуждения к переговорам с РФ с возможностью лишения американской помощи при отказе от диалога. Однако он также предлагает применить схожие меры к России, включая увеличение поставок вооружений Киеву и введение новых санкций против Москвы при её отказе от переговоров.

Взгляды на НАТО и безопасность Украины

Келлог критикует администрацию президента США Джо Байдена за игнорирование интересов России при обсуждении возможности вступления Украины в НАТО. Он предлагает заморозить этот вопрос в качестве уступки Москве, но при этом выступает против демилитаризации Украины, считая это требование неприемлемым.

Влияние на политический ландшафт

Назначение Келлога может сигнализировать о более сбалансированном подходе к решению украинского конфликта. Это решение отражает отказ Трампа от радикальных «ястребов» и его предпочтение диалогу с Россией, что может способствовать поиску компромиссных решений в долгосрочной перспективе, отмечали западные СМИ.

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В администрации избранного президента США Дональда Трампа создали план по урегулированию конфликта на Украине, получивший название «План Келлога». Чем известен спецпосланник, который разработал эту стратегию, — в материале URA.RU. Ветеран и опытный стратег Кит Келлог, 80-летний ветеран вооруженных сил США, служил во Вьетнаме, командовал американскими войсками в операции «Буря в пустыне» и участвовал во вторжении в Панаму. Во время второй войны Келлог некоторое время занимал пост во Временной коалиционной администрации Ирака после свержения Саддама Хусейна. Уйдя из армии в чине генерал-лейтенанта, Келлог получил пост в американской администрации при Трампе. Он в 2017 году некоторое время был сначала его советником по национальной безопасности, а затем до 2018 года главой аппарата совета по нацбезопасности. Политические приоритеты Келлога Келлог известен своими умеренными взглядами на отношения между США и Россией. В своей книге «Война другими методами» он утверждает, что США не обязаны быть противниками России и Китая, подчеркивая необходимость поиска общих интересов. Он считает Китай более значительной угрозой для США, чем Россию, и предлагает рассматривать украинский конфликт в контексте глобальной геополитической борьбы. Предложения по разрешению конфликта на Украине В апреле 2024 года Келлог представил план, который предусматривает жесткое давление на Украину для принуждения к переговорам с РФ с возможностью лишения американской помощи при отказе от диалога. Однако он также предлагает применить схожие меры к России, включая увеличение поставок вооружений Киеву и введение новых санкций против Москвы при её отказе от переговоров. Взгляды на НАТО и безопасность Украины Келлог критикует администрацию президента США Джо Байдена за игнорирование интересов России при обсуждении возможности вступления Украины в НАТО. Он предлагает заморозить этот вопрос в качестве уступки Москве, но при этом выступает против демилитаризации Украины, считая это требование неприемлемым. Влияние на политический ландшафт Назначение Келлога может сигнализировать о более сбалансированном подходе к решению украинского конфликта. Это решение отражает отказ Трампа от радикальных «ястребов» и его предпочтение диалогу с Россией, что может способствовать поиску компромиссных решений в долгосрочной перспективе, отмечали западные СМИ.
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