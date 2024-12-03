Председатель партии «Яблоко» потребовал отставки главы СПЧ Фадеева

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков выступил с требованием отставки главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева после его предложения убрать Соловецкий камень с Лубянской площади. Рыбаков считает, что такие высказывания дискредитируют должность главы СПЧ и подрывают доверие к этому органу.
«Считаю, что Валерий Фадеев своими заявлениями дискредитирует саму должность главы Совета по правам человека в нашей стране и должен покинуть этот пост. Уйти в отставку», — заявил Рыбаков. Его слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости».
Кроме того, депутат предложил не переносить Соловецкий камень, а переместить офис ФСБ из здания на Большой Лубянке, которое ассоциируется с репрессивными органами прошлого, и на его месте создать музей ГУЛАГа. Это предложение выдвинуто в контексте недавнего закрытия музея ГУЛАГа в Москве по причинам безопасности.
Ранее Фадеев заявил, что памятный камень необходимо перенести, поскольку к нему приходят для проведения политических акций. В интервью РБК он подчеркнул, что ежегодная акция в день памяти жертв политических репрессий у мемориала не является «акцией памяти», а скорее «акцией против ФСБ, КГБ и НКВД», направленной на упрек людям, находящимся в здании на Лубянке. По его мнению, собрания должны проходить у «Стены памяти», где памятник открыл президент, что демонстрирует антисталинистский характер власти, передает «Национальная служба новостей».
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