Правительство придумало, как ограничить число платных мест в вузах

Правительство России готовит постановление, которое впервые ограничит число платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Теперь именно кабмин будет устанавливать предельное количество платных мест и перечень специальностей, по которым вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе.
«Предельный объем платного приема на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетное значение платного приема, предоставив соответствующее обоснование», — говорится на сайте Минобрнауки. В ведомстве отметили, что неограниченный набор студентов на коммерческой основе отрицательно влияет на образовательные стандарты.
По данным министерства, количество платных мест должно быть соразмерно реальным ресурсам университетов, включая кадровое обеспечение и уровень материально-технической базы. В настоящее время свыше 50% выпускников школ имеют возможность поступить на бюджетные программы.
Согласно проекту, к 5 ноября Минобрнауки разместит в личных кабинетах вузов предложения о лимитах по платным местам. Вузы смогут в течение пяти дней внести свои коррективы с обоснованием. Окончательное решение будет принято межведомственной рабочей группой до 31 декабря 2025 года. Новые правила коснутся только отдельных направлений подготовки, перечень которых еще предстоит утвердить. После первого года работы механизм планируется скорректировать.
С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Изменения не затронут студентов, которые поступили в вуз ранее, потому что стоимость обучения на предстоящий учебный год определена и по закону не может меняться. Новые правила коснутся абитуриентов, которые будут поступать в вузы в 2026 году.
