Путин исполнит желания трех россиян

05 декабря 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин анонсировал традиционную новогоднюю акцию «Елка желаний» Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин традиционно в преддверии Нового года принимает участие в акции «Елка желаний». Он уже выслушал часть пожеланий от детей и пообещал исполнить мечты трех ребят. «Маргарита, 10 лет, мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. Это несложно реализовать, сделаем», — прокомментировал пожелание девочки российский лидер. Он официально открыл акцию «Елка желаний» во время Международной премии «Мы вместе». Слова президента приводит корреспондент URA.RU. Еще одна девочка, одиннадцатилетняя Таня, пожелала посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Президент пообещал все исполнить, подчеркнув, что девочка сама сможет станцевать с любимым ансамблем. Для еще одной девочки, которая живет в ДНР, Путин пообещал организовать незабываемую поездку в Санкт-Петербург. «Елка желаний» — традиционная новогодняя акция. В рамках нее выполняются желания детей по всей стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин традиционно в преддверии Нового года принимает участие в акции «Елка желаний». Он уже выслушал часть пожеланий от детей и пообещал исполнить мечты трех ребят. «Маргарита, 10 лет, мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. Это несложно реализовать, сделаем», — прокомментировал пожелание девочки российский лидер. Он официально открыл акцию «Елка желаний» во время Международной премии «Мы вместе». Слова президента приводит корреспондент URA.RU. Еще одна девочка, одиннадцатилетняя Таня, пожелала посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Президент пообещал все исполнить, подчеркнув, что девочка сама сможет станцевать с любимым ансамблем. Для еще одной девочки, которая живет в ДНР, Путин пообещал организовать незабываемую поездку в Санкт-Петербург. «Елка желаний» — традиционная новогодняя акция. В рамках нее выполняются желания детей по всей стране.