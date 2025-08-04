«Смешная женщина»: Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

Кушанашвили: Кадышева для молодежи — символ протеста против однообразия музыки
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Кушанашвили заявил, что Кадышева завоевала сердце молодежи, потому что она — забавная, смешная женщина
Кушанашвили заявил, что Кадышева завоевала сердце молодежи, потому что она — забавная, смешная женщина Фото:

Интерес к Надежде Кадышевой со стороны молодых людей связан не только с ее творчеством, но и с особенностями современной культуры. Так телеведущий Отар Кушанашвили объяснил, почему исполнительница стала популярной у молодежи в последние годы.

«Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. <....> Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», завил Кушанашвили. Его слова передает «КП-Петербург». 

Он уточнил, что для молодежи Кадышева становится своеобразным символом протеста против однообразия современной музыки. «Элемент антиоппортунизма, нонконформизма, „а вот мы назло вам…“, да, этот момент совершенно очевиден», — добавил критик.

По словам Кушанашвили, интерес к творчеству Кадышевой обусловлен сочетанием ностальгии и желания выделиться на фоне массовой культуры. Молодые люди воспринимают ее образ как уникальный и яркий, что выделяет певицу на фоне других исполнителей.

Ранее шоумен забил тревогу по поводу самочувствия певицы. По словам Кушанашвили, Кадышева, вновь оказавшаяся в центре внимания публики, рискует довести себя до полного истощения.

В настоящее время профессиональная деятельность 66-летней Кадышевой отличается высокой интенсивностью. Концертный расписание артистки сформировано на несколько месяцев вперед, при этом гонорары за ее выступления значительно возросли.

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Интерес к Надежде Кадышевой со стороны молодых людей связан не только с ее творчеством, но и с особенностями современной культуры. Так телеведущий Отар Кушанашвили объяснил, почему исполнительница стала популярной у молодежи в последние годы. «Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. <....> Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», завил Кушанашвили. Его слова передает «КП-Петербург».  Он уточнил, что для молодежи Кадышева становится своеобразным символом протеста против однообразия современной музыки. «Элемент антиоппортунизма, нонконформизма, „а вот мы назло вам…“, да, этот момент совершенно очевиден», — добавил критик. По словам Кушанашвили, интерес к творчеству Кадышевой обусловлен сочетанием ностальгии и желания выделиться на фоне массовой культуры. Молодые люди воспринимают ее образ как уникальный и яркий, что выделяет певицу на фоне других исполнителей. Ранее шоумен забил тревогу по поводу самочувствия певицы. По словам Кушанашвили, Кадышева, вновь оказавшаяся в центре внимания публики, рискует довести себя до полного истощения. В настоящее время профессиональная деятельность 66-летней Кадышевой отличается высокой интенсивностью. Концертный расписание артистки сформировано на несколько месяцев вперед, при этом гонорары за ее выступления значительно возросли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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