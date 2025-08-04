Китай жестко ответил США на требование прекратить закупки нефти у России

Китай отказался выполнять требование США прекратить закупки нефти у России и Ирана, несмотря на угрозу введения 100-процентных тарифов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР .
«Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергоносителей таким образом, чтобы это служило нашим национальным интересам. Принуждением и давлением ничего не даст. Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — говорится в сообщении МИД КНР. Информацию передает USN News.
Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции.
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