Китай жестко ответил США на требование прекратить закупки нефти у России

Китай отказался прекращать закупки нефти у России и Ирана
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Китай отказался прекратить закупки российской нефти
Китай отказался прекратить закупки российской нефти Фото:

Китай отказался выполнять требование США прекратить закупки нефти у России и Ирана, несмотря на угрозу введения 100-процентных тарифов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР .

«Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергоносителей таким образом, чтобы это служило нашим национальным интересам. Принуждением и давлением ничего не даст. Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — говорится в сообщении МИД КНР. Информацию передает USN News.

Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции.

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Китай отказался выполнять требование США прекратить закупки нефти у России и Ирана, несмотря на угрозу введения 100-процентных тарифов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР . «Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергоносителей таким образом, чтобы это служило нашим национальным интересам. Принуждением и давлением ничего не даст. Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — говорится в сообщении МИД КНР. Информацию передает USN News. Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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