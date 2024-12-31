В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и персонала началась в Торговом центре (ТЦ) «Фортуна», расположенного на улице Васи Алексеева. На место прибыли пожарные и полиция.
«Эвакуация посетителей и персонала началась в ТЦ „Фортуна“ на Васи Алексеева», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, до эвакуации внутри здания прогремел громкий хлопок.
В торговом центре работает оповещение об эвакуации. На место инцидента прибыли оперативные службы, включая пожарных и полицию.
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