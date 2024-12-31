В Санкт-Петербурге экстренно эвакуируют посетителей ТЦ. Видео

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В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Форум» на улице Васи Алексеева
В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Форум» на улице Васи Алексеева Фото:

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и персонала началась в Торговом центре (ТЦ) «Фортуна», расположенного на улице Васи Алексеева. На место прибыли пожарные и полиция.

«Эвакуация посетителей и персонала началась в ТЦ „Фортуна“ на Васи Алексеева», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, до эвакуации внутри здания прогремел громкий хлопок. 

В торговом центре работает оповещение об эвакуации. На место инцидента прибыли оперативные службы, включая пожарных и полицию.

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В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и персонала началась в Торговом центре (ТЦ) «Фортуна», расположенного на улице Васи Алексеева. На место прибыли пожарные и полиция. «Эвакуация посетителей и персонала началась в ТЦ „Фортуна“ на Васи Алексеева», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, до эвакуации внутри здания прогремел громкий хлопок.  В торговом центре работает оповещение об эвакуации. На место инцидента прибыли оперативные службы, включая пожарных и полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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