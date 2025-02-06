«Травмы не избежать»: психолог на примере Седоковой объяснила, как помочь ребенку пережить смерть

Суицид баскетболиста Яниса Тиммы может больно ударить по психике 7-летнего сына певицы Анны Седоковой, которому спортсмен заменил отца. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила детский психолог Дарья Дугенцова.
«Тот факт, что ребенок узнал о смерти папы от посторонних людей — ужасен. Это однозначно будет травма для него, ее не избежать. К сожалению, от этого никак не уйти», — пояснила эксперт.
Звездная мама, попавшая после смерти бывшего мужа в больницу с нервным истощением, не ожидала, что за ее спиной о трагедии маленькому Гектору расскажут посторонние. На тот момент мальчик находился в баскетбольном лагере, где ему и сообщили о страшном событии.
По словам Дугенцовой, работать с этой травмой необходимо. И начать с этого нужно самой Анне. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сейчас находится в позиции жертвы.
«Конечно, ей тяжело, у нее срыв. Но тут важно для ребенка, чтобы мама показывала свои эмоции. Он должен понимать, что маме плохо потому, что его папа ушел из жизни. И это нормальные человеческие чувства. Если мама страдает, значит, и ребенок может. А если же взрослый демонстрирует, что якобы все хорошо и замечательно, у ребенка, испытывающего негативные эмоции, злость, разочарование, возникает диссонанс. Если мама в нормальном состоянии в такой ситуации, а я нет, это значит, что со мной что-то не так? Получается, таким образом Анна, к сожалению, наносит еще большую травму сыну. Это может привести к „закупорке“ эмоций», — пояснила психолог.
Чтобы минимизировать возможные риски, взрослый обязан пережить с ребенком утрату. И демонстрировать эмоции тут необходимо. Кроме того, психолог рекомендует тем, кто столкнулся с болью потери и имеет детей, прочитать о том, как вести себя в такие моменты, а после простыми словами донести эту информацию до ребенка. Сделать это можно, в том числе и с помощью сказкотерапии.
«До 12 лет сказкотерапия очень хорошо работает, дальше уже работают метафоры. Возможные травмы корректируются с помощью сказок, поэтому я рекомендую обращаться к профильным специалистам», — говорит Дугенцова.
Что касается того, как доносить до малыша информацию о трагедии, конечно, это необходимо делать родному человеку в спокойной остановке. Умалчивать факты не нужно, надо рассказать все, как есть. Эксперт советует сесть на одну поверхность, например, кровать или диван, взять малыша за руку или положить руку на плечо или колено и только после этого озвучить всю негативную правду:
«А дальше вы уже будете делиться своими эмоциями и не скрывать их. Да, мне печально, грустно, я злюсь, что так произошло, это не должно было произойти с нами, у меня есть разочарование и так далее».
Все остальное время необходимо просто быть рядом физически с ребенком, разделять эти эмоции, возможно, предложить их выплеснуть каким-то образом, например, агрессию с помощью того, чтобы побить подушку. Грусть и печаль — за счет слез, раздражение — за счет крика.
Третий муж Седоковой Тимма покончил с собой через неделю после их развода. Спортсмен до последнего не верил в уход любимой женщины и надеялся на воссоединение. В день трагедии рядом с его телом обнаружили телефон с запиской с просьбой позвонить Анне. У Яниса остался старший сын от первого брака. Кристиан появился на свет в 2018 году.
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