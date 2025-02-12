Смертельное ДТП на трассе «Кола»: возбуждено уголовное дело. Видео

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Предварительно, водитель «Камаза» проигнорировал дорожные знаки
Предварительно, водитель «Камаза» проигнорировал дорожные знаки Фото:

Утром 12 февраля на 120 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП, унесшее жизнь водителя микроавтобуса и приведшее к госпитализации 11 пассажиров. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. По предварительным данным, 11 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Предварительно, водитель «Камаза», выезжая с прилегающей территории, проигнорировал дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Поворот только направо». Это привело к столкновению с микроавтобусом, который в тот момент двигался по главной дороге.

Следственные органы возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель грузовика был задержан.

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Утром 12 февраля на 120 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП, унесшее жизнь водителя микроавтобуса и приведшее к госпитализации 11 пассажиров. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. По предварительным данным, 11 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Предварительно, водитель «Камаза», выезжая с прилегающей территории, проигнорировал дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Поворот только направо». Это привело к столкновению с микроавтобусом, который в тот момент двигался по главной дороге. Следственные органы возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель грузовика был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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