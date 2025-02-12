Утром 12 февраля на 120 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП, унесшее жизнь водителя микроавтобуса и приведшее к госпитализации 11 пассажиров. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. По предварительным данным, 11 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Предварительно, водитель «Камаза», выезжая с прилегающей территории, проигнорировал дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Поворот только направо». Это привело к столкновению с микроавтобусом, который в тот момент двигался по главной дороге.
Следственные органы возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель грузовика был задержан.
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