Матвиенко считает «экономическим чудом» РФ в условиях санкций

Матвиенко: мировые экономисты будут анализировать экономическое чудо РФ
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Матвиенко заявила, что многие экономисты мира будут анализировать экономическое чудо России
Матвиенко заявила, что многие экономисты мира будут анализировать экономическое чудо России Фото:

Мировые экономические теории будут пересматриваться на основе опыта России, демонстрирующей экономическое чудо в условиях санкций, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула значимость достигнутых результатов на фоне глобальных вызовов.

«Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живем и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение», — передает РИА Новости слова Матвиенко.

Спикер указала на значительный рост ВВП и доходов бюджета страны за последние пять лет. Она отметила, что такие результаты стали возможны благодаря усилиям граждан и эффективной работе правительства под руководством президента РФ Владимира Путина.

Сенатор также подчеркнула сложность текущей ситуации, особо отметив проблему нехватки квалифицированных кадров. «Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остается непростой», — разъяснила Матвиенко. Она призвала соответствующие ведомства разработать четкие предложения по решению сложившейся проблемы. По словам спикера, без привлечения дополнительных ресурсов и кадров задача останется нерешенной.

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Мировые экономические теории будут пересматриваться на основе опыта России, демонстрирующей экономическое чудо в условиях санкций, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула значимость достигнутых результатов на фоне глобальных вызовов. «Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живем и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Спикер указала на значительный рост ВВП и доходов бюджета страны за последние пять лет. Она отметила, что такие результаты стали возможны благодаря усилиям граждан и эффективной работе правительства под руководством президента РФ Владимира Путина. Сенатор также подчеркнула сложность текущей ситуации, особо отметив проблему нехватки квалифицированных кадров. «Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остается непростой», — разъяснила Матвиенко. Она призвала соответствующие ведомства разработать четкие предложения по решению сложившейся проблемы. По словам спикера, без привлечения дополнительных ресурсов и кадров задача останется нерешенной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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