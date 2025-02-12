Мировые экономические теории будут пересматриваться на основе опыта России, демонстрирующей экономическое чудо в условиях санкций, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула значимость достигнутых результатов на фоне глобальных вызовов.
«Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живем и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение», — передает РИА Новости слова Матвиенко.
Спикер указала на значительный рост ВВП и доходов бюджета страны за последние пять лет. Она отметила, что такие результаты стали возможны благодаря усилиям граждан и эффективной работе правительства под руководством президента РФ Владимира Путина.
Сенатор также подчеркнула сложность текущей ситуации, особо отметив проблему нехватки квалифицированных кадров. «Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остается непростой», — разъяснила Матвиенко. Она призвала соответствующие ведомства разработать четкие предложения по решению сложившейся проблемы. По словам спикера, без привлечения дополнительных ресурсов и кадров задача останется нерешенной.
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