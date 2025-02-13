В соцсетях расходятся заявления о старте в РФ фейкового проекта «Железный герой»

Замминистра обороны Цивилева не заявляла о старте проекта «Железный герой»
© Служба новостей «URA.RU»
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В фейковых публикациях утверждалось, что в рамках проекта люди с протезами якобы возвращаются на СВО
В фейковых публикациях утверждалось, что в рамках проекта люди с протезами якобы возвращаются на СВО Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что в России с 2025 года стартовал проект «Железный герой», является недостоверной. Распространяющееся видео с заявлением замминистра обороны Анны Цивилевой было сгенерировано нейросетью. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Замминистра обороны Цивилева объявила новый проект „Железный герой“. Люди с протезами, особенно те, кто потерял конечности на фронте или в результате других тяжелых обстоятельств, могут стать символом стойкости и мужества. Их участие в боевых действиях может вдохновить других на преодоление трудностей и показать, что несмотря на потери, человек остается полноценным членом общества и способен служить своей стране», — сообщается в публикациях. Однако на официальных сайтах Минобороны России и фонда «Защитники Отечества», помогающего участникам специальной военной операции, не было информации о таком проекте.

Кроме того, на распространяющемся видео заметны «плавающая» мимика спикера и звуки прерывания звуковой дорожки. Это указывает на то, что ролик был создан искусственным интеллектом. В качестве основы была взята запись от 15 января 2025 года. На самом деле в видео заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева говорит о результатах работы фонда «Защитники Отечества» в 2024 году. Звуковую дорожку для дипфейка создали, используя отрывки речи замминистра в ноябре 2024 году. В ходе своей речи тогда она рассказывала о новых стандартах протезирования военнослужащих. Однако она не заявляла ни о каком проекте под названием «Железный герой».

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Информация о том, что в России с 2025 года стартовал проект «Железный герой», является недостоверной. Распространяющееся видео с заявлением замминистра обороны Анны Цивилевой было сгенерировано нейросетью. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Замминистра обороны Цивилева объявила новый проект „Железный герой“. Люди с протезами, особенно те, кто потерял конечности на фронте или в результате других тяжелых обстоятельств, могут стать символом стойкости и мужества. Их участие в боевых действиях может вдохновить других на преодоление трудностей и показать, что несмотря на потери, человек остается полноценным членом общества и способен служить своей стране», — сообщается в публикациях. Однако на официальных сайтах Минобороны России и фонда «Защитники Отечества», помогающего участникам специальной военной операции, не было информации о таком проекте. Кроме того, на распространяющемся видео заметны «плавающая» мимика спикера и звуки прерывания звуковой дорожки. Это указывает на то, что ролик был создан искусственным интеллектом. В качестве основы была взята запись от 15 января 2025 года. На самом деле в видео заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева говорит о результатах работы фонда «Защитники Отечества» в 2024 году. Звуковую дорожку для дипфейка создали, используя отрывки речи замминистра в ноябре 2024 году. В ходе своей речи тогда она рассказывала о новых стандартах протезирования военнослужащих. Однако она не заявляла ни о каком проекте под названием «Железный герой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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