В России собираются открыть еще два аэропорта после Геленджика

Минтранс России намерен открыть другие закрытые аэропорты страны после возобновления работы воздушной гавани Геленджика. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — заявил Никитин в ходе форума, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция мероприятия проводится на официальном сайте форума. Он также уточнил, что по другим аэропортам, в частности по Краснодару, «возможны разные варианты». Всего планируется возобновить работу как минимум двух аэропортов. По словам главы Минтранса, решение будет приниматься исходя из оценки текущей ситуации и безопасности полетов.
Аэропорт Геленджика возобновил работу 18 июля 2025 года — после снятия ограничений он принял первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы. Ограничения на полеты были введены сразу после начала СВО на Украине и затронули 12 аэропортов Юга и Центральной России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и других. До сих пор воздушные гавани этих городов остаются недоступными для пассажирских рейсов.
Некоторые регионы также периодически вводят ограничения на работу аэропортов, вводя так называемый план «Ковер». Связано это с соблюдением воздушной безопасности в стране из-за участившихся атак дронов ВСУ. В настоящий момент во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Он завершится 6 сентября.
