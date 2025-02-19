«Коммерсант»: производителей картошки и топинамбура обвиняют в хищении 67 млн

Гендиректор и учредитель ООО «Агрисовгаз инжиниринг» Сергей Скрипников обвиняется в хищении более 67 миллионов рублей в рамках программы Союзного государства по производству картофеля и топинамбура. Программа была направлена на обеспечение населения России и Белоруссии высококачественными продуктами.
«В рамках программы Союзного государства „Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура“ могло быть похищено более 67 млн руб. В преступлении обвиняется гендиректор и учредитель ООО „Агрисовгаз инжиниринг“ Сергей Скрипников», — сообщает «Коммерсант». По данным следствия, Скрипников использовал чужие отчеты об исследованиях для подтверждения выполнения условий программы. Защита гендиректора планирует доказать его невиновность в судебном порядке.
Адвокаты выразили протест против решения Мещанского суда о продлении срока содержания под стражей господина Скрипникова на шесть месяцев, оставив окончательное решение на усмотрение суда. В среду, 19 февраля, Мосгорсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и жалобы защиты. В итоге было принято решение о том, что процесс будет проходить в суде района Коптево, и обвиняемый останется под стражей на время судебного разбирательства.
Одной из ключевых целей программы было предоставление жителям России и Белоруссии качественного картофеля отечественного производства, а также создание продуктов здорового питания на основе топинамбура, известного также как «иерусалимский артишок» и «земляная груша». Общая стоимость программы составила 7,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств Союзного государства были выделены для проведения научных исследований и разработок опытно-конструкторских работ.
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