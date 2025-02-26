Эстонская семья экстренно запросила гражданство РФ из-за преследования на родине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семья из Эстонии запросила российское гражданство
Семья из Эстонии запросила российское гражданство Фото:

Гражданка Эстонии Мария Симак запросила российский паспорт из-за преследования в своей стране. Как передают telegram-каналы, у девушки есть мать, инвалид первой группы, которой не окажут должную помощь по возвращении домой.

«Гражданка Эстонии и ее тяжелобольная мать просят гражданство РФ. Они бежали в Москву, так как в Эстонии их ждет уголовное преследование за пророссийские взгляды», — сообщает telegram-канал SHOT, 

В Москве мать девушки получает необходимые лекарства и даже записана на трансплантацию почки. Однако для этого требуются документы, которые нельзя получить без паспорта или вида на жительство. Симак считает, что при возвращении в Эстонию никто не будет помогать ее матери. Кроме того, там их может ждать уголовное преследование за поддержку России.

По словам Симак, она является русской по национальности и ментальности. Девушка победитель нескольких олимпиад по литературе и русскому языку и всегда считала Россию своей родиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданка Эстонии Мария Симак запросила российский паспорт из-за преследования в своей стране. Как передают telegram-каналы, у девушки есть мать, инвалид первой группы, которой не окажут должную помощь по возвращении домой. «Гражданка Эстонии и ее тяжелобольная мать просят гражданство РФ. Они бежали в Москву, так как в Эстонии их ждет уголовное преследование за пророссийские взгляды», — сообщает telegram-канал SHOT,  В Москве мать девушки получает необходимые лекарства и даже записана на трансплантацию почки. Однако для этого требуются документы, которые нельзя получить без паспорта или вида на жительство. Симак считает, что при возвращении в Эстонию никто не будет помогать ее матери. Кроме того, там их может ждать уголовное преследование за поддержку России. По словам Симак, она является русской по национальности и ментальности. Девушка победитель нескольких олимпиад по литературе и русскому языку и всегда считала Россию своей родиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...