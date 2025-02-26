Гражданка Эстонии Мария Симак запросила российский паспорт из-за преследования в своей стране. Как передают telegram-каналы, у девушки есть мать, инвалид первой группы, которой не окажут должную помощь по возвращении домой.
«Гражданка Эстонии и ее тяжелобольная мать просят гражданство РФ. Они бежали в Москву, так как в Эстонии их ждет уголовное преследование за пророссийские взгляды», — сообщает telegram-канал SHOT,
В Москве мать девушки получает необходимые лекарства и даже записана на трансплантацию почки. Однако для этого требуются документы, которые нельзя получить без паспорта или вида на жительство. Симак считает, что при возвращении в Эстонию никто не будет помогать ее матери. Кроме того, там их может ждать уголовное преследование за поддержку России.
По словам Симак, она является русской по национальности и ментальности. Девушка победитель нескольких олимпиад по литературе и русскому языку и всегда считала Россию своей родиной.
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