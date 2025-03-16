В России хотят создать единый домен для Евразии

Вице-спикер ГД Чернышов предложил создать новый домен для Евразии
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Новый домен может укрепить цифровое сотрудничество и повысить геополитическое влияние Евразии
Новый домен может укрепить цифровое сотрудничество и повысить геополитическое влияние Евразии Фото:

В России предлагается создать новый интернет-домен «.ea» для стран Евразии. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В условиях формирования многополярного мира необходимо создавать новые цифровые символы», — передает слова Чернышова РИА Новости. Депутат выдвинул такую инициативу на фоне возможного удаления домена СССР «.su» к 2030 году.

Чернышов считает, что этот новый домен может усилить цифровое сотрудничество и геополитическое влияние региона, отражая многополярный мир и укрепляя связи между странами Евразии. Однако он подчеркнул, что домен «.su» должен остаться как символ исторического наследия. В будущем возможно создание единого цифрового пространства для сотрудничества в различных областях, заключил депутат.

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В России предлагается создать новый интернет-домен «.ea» для стран Евразии. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В условиях формирования многополярного мира необходимо создавать новые цифровые символы», — передает слова Чернышова РИА Новости. Депутат выдвинул такую инициативу на фоне возможного удаления домена СССР «.su» к 2030 году. Чернышов считает, что этот новый домен может усилить цифровое сотрудничество и геополитическое влияние региона, отражая многополярный мир и укрепляя связи между странами Евразии. Однако он подчеркнул, что домен «.su» должен остаться как символ исторического наследия. В будущем возможно создание единого цифрового пространства для сотрудничества в различных областях, заключил депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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