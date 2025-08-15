Минобороны РФ обвинило Киев в попытке сорвать встречу Путина и Трампа

Украина пытается саботировать переговоры России и США, обвиняя РФ в якобы ударах по мирным в Сумах, уточнили в Минобороны РФ
Украина пытается саботировать переговоры России и США, обвиняя РФ в якобы ударах по мирным в Сумах, уточнили в Минобороны РФ
Встреча Путина и Трампа

Министерство обороны России опровергло заявления Киева о якобы нанесении российскими военными ударов по рынку в центре города Сумы. В ведомстве подчеркнули, что таким образом Украина пытается сорвать переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске. 

«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре городе Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже», — подчеркнули в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Минобороны России еще 12 августа предупреждало о подготовке Киевом подобных провокаций, которые должны были быть использованы для эскалации напряженности перед международными переговорами. Российская сторона подчеркнула, что никакие удары по территории Сум и других населенных пунктов ВС РФ не наносились. В настоящий момент на сумском направлении продолжаются бои, ВСУ пытаются прорвать российскую оборону. 


