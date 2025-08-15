Российский журналист рассказал о необычном завтраке на Аляске

Российский журналист Пискунов: в Анкоридже меня кормили чипсами
По словам Пискунова, прессу также кормили салатом из тунца и тостовым хлебом
По словам Пискунова, прессу также кормили салатом из тунца и тостовым хлебом
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Российский журналист Егор Пискунов, который сейчас находится на Аляске, рассказал, что на завтрак американская сторона предложила российским представителям СМИ чипсы.

«Для них накрыли маленький стол, на котором был <...> салат из тунца, немного фруктов и коробка с чипсами», — передает слова Пискунова RT. В качестве десерта журналистам предложили небольшое количество яблок и апельсинов. Кроме того, он обратил внимание на пустой чан, который стоял на столе, предназначенном для завтрака.

Ранее корреспондент URA.RU Артур Якушко показал, как выглядит центр размещения российских журналистов в Анкоридже. В частности, он отметил медицинские кушетки для сна. Также для прессы, по его словам, была создана рабочая зона. Журналисты могли погладить одежду и воспользоваться душевыми. А вот розетки были сосредоточены в одном месте. Поскольку в США используются другие стандарты, поэтому россияне с собой на Аляску взяли переходники.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6-7 часов. Также известно, что российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.

