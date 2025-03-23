Вооруженные силы РФ нанесли удар по «тренировочному городку» Вооруженных сил Украины, который расположен в поселке Десна Черниговской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что Десна известна своим тренировочным центром, который активно использовался в течение последних трех лет. «Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы — иностранцы», — заявил Лебедев РИА Новости.
Ранее ВС РФ нанесли удар в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по подразделению спецназа ВСУ. Также военные атаковали территорию, где располагались украинские военные и их производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом также сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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