ВС РФ разбомбили тренировочный городок ВСУ в Черниговской области

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ВС РФ ударили по базе подготовки боевиков ВСУ
ВС РФ ударили по базе подготовки боевиков ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удар по «тренировочному городку» Вооруженных сил Украины, который расположен в поселке Десна Черниговской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что Десна известна своим тренировочным центром, который активно использовался в течение последних трех лет. «Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы — иностранцы», — заявил Лебедев РИА Новости.

Ранее ВС РФ нанесли удар в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по подразделению спецназа ВСУ. Также военные атаковали территорию, где располагались украинские военные и их производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом также сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по «тренировочному городку» Вооруженных сил Украины, который расположен в поселке Десна Черниговской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что Десна известна своим тренировочным центром, который активно использовался в течение последних трех лет. «Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы — иностранцы», — заявил Лебедев РИА Новости. Ранее ВС РФ нанесли удар в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по подразделению спецназа ВСУ. Также военные атаковали территорию, где располагались украинские военные и их производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом также сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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