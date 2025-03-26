ЦБ предложил отмечать «звездочками» акции российских компаний

Центральный банк России анонсировал запуск пилотной версии проекта по рейтингованию акций отечественных компаний летом 2025 года. Так, акции российских компаний будут помечаться «звездочками» Полноценная реализация проекта ожидается в 2026 году, сообщила руководитель департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.
«Идея в том, что рейтинговые агентства выступят своего рода провайдерами независимых оценок справедливой стоимости эмитента. Она будет определяться на основе как финансовых, так и нефинансовых метрик», — заявила Абашеева. Ее слова передает «РБК Инвестиции».
Она также добавила, что в рамках новой системы агентства будут присваивать акциям «звездочки» и предоставлять подробный аналитический комментарий к каждой оценке. Это позволит инвесторам получать четкую и квалифицированную информацию для принятия инвестиционных решений. Рейтинговые агентства уже начали разработку методик для этой новой категории рейтингов. На их основе планируется провести пилотный проект, уточнила Екатерина Абашеева.
Она упомянула, что как минимум два агентства уже представили разработанные методики эмитентам и экспертам. В основе этих методик лежит модельная оценка справедливой стоимости компаний, но также учитываются и другие аспекты: качество корпоративного управления и защита прав инвесторов, а также уязвимость информации компании перед международными санкциями. В ходе пилотного этапа ЦБ не планирует вводить строгие нормы для методик. Предусмотрено, что каждый эмитент сможет получить несколько оценок от различных рейтинговых агентств. В случае значительных расхождений в оценках, это может стать основанием для Банка России рассмотреть возможность введения минимальных требований к аналитическим методикам.
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