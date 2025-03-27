Водителей-иммигрантов заставят поменять документы

С 1 апреля текущего года все иностранцы, получившие российское гражданство или вид на жительство (ВНЖ), которые ездили по национальным правам, будут обязаны получить российское водительское удостоверение. Это следует из поправок в закон «О безопасности дорожного движения».
«К сожалению, с рядом государств пока так и не удалось наладить обмен информацией о выданных водительских удостоверениях, при этом нередко возникают сомнения в легальности и законности таких документов», — заявил член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто в интервью «Известиям». В связи с этим, иностранные водители, получившие гражданство Российской Федерации или вид на жительство, обязаны в течение одного года произвести замену национальных водительских прав на российские. Данная процедура включает в себя обязательную проверку знаний правил дорожного движения.
Для обладателей национальных прав категорий М, А и В необходимо будет успешно сдать экзамен на знание ПДД в Госавтоинспекции. В случае с категориями C и D, предусмотрено также прохождение курса обучения в автошколе с последующей сдачей теоретического и практического экзамена. При этом, использование национальных прав после получения гражданства или ВНЖ без переоформления на российские удостоверения будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Это следует из изменений в законе «О безопасности дорожного движения», которые были внесены в апреле прошлого года — по ним национальные права считаются действительными на территории России в течение года с даты получения их владельцем гражданства РФ или ВНЖ. Изменения в закон опубликованы на официальном сайте.
Мера была принята из-за сложностей, с которыми сталкиваются сотрудники полиции при проверке законности выдачи иностранных водительских удостоверений, сообщили эксперты. Отмечается, что эти изменения не коснутся водителей, которые получили права в Белоруссии.
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