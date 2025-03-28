Стало известно, какая из европейских стран будет против вступления Украины в ЕС

Венгрия не будет поддерживать процесс интеграции Украины в Евросоюз, пока не решится ситуация с нарушением прав закарпатских венгров. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Мы очень ясно дали понять, что никакого прогресса в плане интеграции Украины быть не может, пока права венгерской национальной общины в Закарпатье грубо нарушаются», — заявил Петер Сийярто в интервью РИА Новости. По словам министра, за прошедшие 10 лет Будапешт получил от Киева много обещаний, но ничего не было исполнено.
Сийярто отметил, что в стране запускают опрос населения. Граждане страны сами смогут высказать свое отношение о присоединении Украины к ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открыто выступит против приема украинских коллег в сообщество, передает RT. Одна из причин — непонятно, о какой территории идет речь в условиях вооруженного конфликта, отмечет «Национальная служба новостей».
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